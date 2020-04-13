У нас суто від коронавірусу жодна людина не померла, вони померли від букета хронічних хвороб, - Лукашенко

7427 132
У нас суто від коронавірусу жодна людина не померла, вони померли від букета хронічних хвороб, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні ніхто не помер від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Люди бояться. Тому я їм хочу сказати: у нас у країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були. Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. У комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус", - сказав Лукашенко.

За його словами, коронавірус - це та атмосфера, в якій розвиваються їх хронічні хвороби.

Читайте також: Білорусь входить у нову фазу спалаху коронавірусу. Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв, - ВООЗ

"Тому я кажу, що у нас суто від коронавірусу жодна людина не померла", - додав він.

Нагадаємо, станом на сьогодні зареєстровано 2919 випадків коронавірусу в Білорусі. Померли 29 пацієнтів.

Коронавірус і карантин
Білорусь карантин Лукашенко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43 Vadim Dumikh
Премию "Дарвина" надо выдать этому умалишенному дибилу.. ))
показати весь коментар
13.04.2020 15:23
+28 Vadim Dumikh
От СПИДА тоже кстати не умирают ))) но Бацьке наверное об этом никто не сказал.
показати весь коментар
13.04.2020 15:25
+23 Агамемнон
Стойкое впечатление, что он беларусов ненавидит...
показати весь коментар
13.04.2020 15:24
Дивитись коментарі