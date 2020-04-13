Рада у 18 разів збільшила штрафи за спалювання сухої трави

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Верховна Рада затвердила законопроєкт №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)". Таким чином Рада збільшила в 18 разів розмір штрафу за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та забруднення атмосфери.

За закон у цілому проголосували 328 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Також парламентарії надали спікеру право невідкладно підписати цей закон.

Передбачається істотно підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Законопроєкт №2339 пропонує внести відповідні зміни Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення Так, законодавчою ініціативою пропонується збільшити штрафи за забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля - від 1800 до 3600 (в чинному законодавстві - від 100 до 200. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом пропонується карати штрафом від 5400 до 9000 (в чинному законодавстві - від 300 до 500. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Автори законопроєкту пропонують за порушення вимог пожежної безпеки в лісах встановити штраф на громадян від 90 до 270 (у чинному за конодательством - від 5 до 15. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 270 до 900 (у чинному законодавстві - від 15 до 50. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У законопроєкті передбачається, що знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 270 до 900 (у чинному законодавстві - від 15 до 50. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 630 до 1080 (в чинному законодавстві - від 35 до 60. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Пропонується, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонах у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 (у чинному законодав тельстве - від 10 до 20. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 900 до 1260 (в чинному законодавстві - від 50 до 70. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів. За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, пропонується карати штрафом громадян від 360 до 720 (у чинному законодавстві - від 20 до 40. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і посадових осіб - від 1260 до 1800 (у чинному законодавстві -від 70 до 100. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів.