Запропонований закон про онлайнове голосування Ради діятиме лише в період карантину, - Стефанчук

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Щоб зберегти принцип безперервності влади, ВР має ухвалити закон, що дозволяє під час карантину проводити голосування онлайн.

Про це заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Апострофу", інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що закон не може використовуватися для голосувань законів, які перебувають на першому чи другому читанні, а пов'язаний лише із законодавчими актами, спрямованими на боротьбу з коронавірусом.

"Він має терміновий характер, лише на 60 днів", - уточнив Стефанчук і додав, що Рада вже ухвалила аналогічний законопроєкт про діяльність у форматі відеоконференцій для комітетів.

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За словами першого віцеспікера, побоювання частини нардепів, що онлайн-голосування можуть використовувати "для чогось іншого", безпідставні, а ухвалення закону є необхідним на випадок, коли "реально ми не зможемо зібрати в одному приміщенні 226 осіб, а ухвалювати рішення для держави буде необхідно".

"Цей законопроєкт просто переводить в онлайн-режим існуюче у парламенті голосування руками. Це не якесь ноу-хау, це не електронний цифровий підпис, хоча нам треба і над цим думати. Але насамперед те, що можна зробити швидко і безконфліктно, – це перевести у відео-конференції звичайне голосування руками, коли людей є можливість ідентифікувати та зрозуміти результат їхнього волевиявлення. І це не дасть державній машині зупинитися", - упевнений Стефанчук.

Нагадаємо, наприкінці березня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") запропонували на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня підтримала в цілому законопроект №3277 "про онлайн-засідання комітетів Верховної Ради на період карантину", а також підтримала за основу та в цілому законопроєкт №3278 про безстрокове скасування пленарних засідань до кінця карантину.

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