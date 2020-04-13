У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ

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У Києво-Печерській лаврі помер монах.

Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Московського патріархату, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в лікарні відійшов у вічність ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися", - вказується в повідомленні.

Джерела "УП" серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.

Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.