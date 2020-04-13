"Готували матеріал дуже швидко й оперативно", - т.в.о. міністра освіти Мандзій пояснила помилки в онлайн-уроках

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Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій пояснила помилки під час онлайн-уроків.

Про це вона заявила під час онлайн-марафону EdCamp, зазначивши, що "не допускає помилок тільки той, хто нічого не робить", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми справді готували матеріал дуже швидко та оперативно. Було так – вдень записували матеріал, ввечері його монтували і наступного ранку він виходив в ефір. Так, ми не мали можливості перевірити кожне відео", – пояснила Мандзій.

Вона також розповіла, що Міносвіти просить вчителів "стати експертами для своїх колег" і допомогти їм із виправленням помилок.

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"Тому сподіваюся, що неточностей більше не буде. Для вчителів, які приєдналися до Всеукраїнської школи онлайн, це теж виклик. Пан Ігор Хворостян, наприклад, ночами готує свої уроки української мови", – зазначила Мандзій.

"Сподіваємося, такого більше не буде. Головне визнати помилки та рухатися далі", – додала в. о. міністра освіти.

Нагадаємо, в Україні через пандемію коронавірусу дитячі садочки, школи і виші закрито з 12 березня. 5 квітня перша леді Олена Зеленська оголосила про старт "Всеукраїнської школи онлайн". Під час деяких уроків вчителі припустилися кількох помилок, що викликало негативні відгуки в соціальних мережах.