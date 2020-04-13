Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко

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Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко

Швеція розплатиться дуже дорого за свій лібералізм у питанні запровадженняення карантину.

Таку точку зору висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання чому Україна в питанні боротьби з коронавірусом наслідує приклад Італії, а не, наприклад, Швеції, Геращенко заявив, що ліберальний підхід Швеції призвів вже до такої кількості жертв, яка набагато перевищує український показник.

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"Подивіться цифри. Сьогодні цифра називається - 900 загиблих у Швеції (розмова відбулася в минулу п'ятницю. - Ред.). У нас - 65. При цьому в Швеції населення 9 млн. Швеція менша за Україну в 4 рази. Якби у них було населення під 40 мільйонів, як в Україні, у них би вже загинуло 3 600 осіб. І будуть гинути ще більше. Тому що у них досі працюють - нехай і з певними обмеженнями - ресторани і кафе. Вони фактично віддали питання карантину на відкуп власникам. Плюс до цього працює громадський транспорт. Тому ще раз кажу: розплата буде дуже жорстокою", - підкреслив Геращенко.

Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенко читайте за посиланням.

Коронавірус і карантин
карантин Швеція Геращенко Антон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Вася Шевченко f77d76ba
то были одни политологи-эксперты...теперь все эксперты-инфекционисты-эпидемиологи... нах послать некого...
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13.04.2020 16:08
+9 Who's Here
А что вообще эта свинья Геращенко делает во власти? Голосовали же против этих свиней во власти, а в итоге зебилов как обычно обманули Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1982
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13.04.2020 16:07
+8 Сергій Нік
Це той Геращенко, що вилизував миску в кафе, тіпа традиція?
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13.04.2020 16:10
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