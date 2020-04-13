Рада ухвалила закон про доступ українців до кадастрів

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Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому урядовий закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних (№2370).

Законопроєкт підтримали 302 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Законом передбачається, що всі просторові дані є відкритими, безкоштовними. Введено поняття "базові" і "тематичні" просторові дані (всього законопроєктом передбачено 32 набори даних), а також адміністратора, який збирає метадані, що спростить доступ до геопросторових даних та їх пошуку. Дані публікуються у тому вигляді, в якому були створені, і всі їхні власники повинні оприлюднити свої дані на своїх порталах.

Прописано, що координувати діяльність системи НІГД буде уряд, а також консультативно-дорадчий орган, який буде створений. Фінансування передбачено з держбюджету в рамках існуючих програм, а також планується залучати кошти міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів.

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Водночас доступ до даних буде забезпечений через національний геопортал інфраструктури геопросторових даних, через портали власників геопросторових даних і оприлюднення у формі відкритих даних.

Зазначимо, істотна новація, якою доповнений законопроєкт при підготовці до другого читання, це зміни до закону "Про топографо-геодезичну і геодезичну діяльність" із урегулюванням питання введення державного адресного реєстру.

Закон у доопрацьованій редакції передбачає створення Державного адресного реєстру України - єдиної бази даних, яка міститиме відомості про всі адреси, привласнених об'єктів нерухомого майна та взагалі адреси, а також пов'язувати їх з топографічною основою - картою. Повноваження з ведення такого реєстру пропонується покласти на Держгеокадастр України. Умови функціонування цього реєстру будуть визначені окремим законом.

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Також вводиться відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних і вносяться відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється штраф "за порушення прав на просторові дані і метадані, незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрату або несанкціоноване знищення, порушення порядку використання".

Зокрема, пропонуються штрафи в розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом року - 200-250 таких мінімумів.

Реалізація законопроєкту буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на відповідний рік. Для створення національної інфраструктури геопросторових даних будуть використані наявні геопросторові дані та метадані.

Уряд очікує, що Національна інфраструктура просторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП країни в межах 0,2-0,6%.

Законопроєктом №2370 передбачено створення "єдиного вікна" щодо стану управління природними ресурсами, що сприятиме економії бюджетних коштів, розвитку територій, посиленню громадського контролю.