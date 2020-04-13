Через карантин кияни менш справно платять за комуналку, - Кличко

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Через карантин кияни менш справно платять за комуналку, - Кличко

У березні 2020 у столиці впав рівень оплати за житлово-комунальні послуги, а це може спричинити нестачу коштів на заробітні плати комунальникам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 13 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати", — зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

За його словами, загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Тобто у порівнянні з лютим, значно менше киян заплатили за послуги.

Кличко наголосив, що ці кошти, дуже потрібні місту, адже це, зокрема, й зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

Кличко додав, що наразі є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги онлайн, не виходячи з дому. Він закликав тих, хто вже сплачує онлайн, допомогти сплатити за комунальні послуги своїм батькам, бабусям та дідусям, які не користуються онлайн-сервісами.

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Топ коментарі
+11 Andy Tiger
а ничего, что тысячи людей остались без работы и жили от зп до зп?
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13.04.2020 16:23
+11 Вовочка - много ходов очка
Ух ты! Вот это педалик открыл! Может, так педалик скоро откроет для себя, что киевлянам за бабло тоже работать приходится.
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13.04.2020 16:24
+6 Ярослав Викторович
Да что ты говоришь!

Потому что все по тупому организовано: и карантин, и меры поддержания населения.
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13.04.2020 16:21
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