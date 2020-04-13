Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

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Верховна Рада України розглянула і відхилила постанови про скасування свого рішення від 31 березня 2020 про ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Рада на позачерговому засіданні в понеділок відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 з яких зареєструвала фракція "Батьківщина", повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином підписання закону про обіг земель сільськогосподарського призначення розблоковано.

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Як повідомлялося, відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений закон, поки народні депутати не розглянуть проєкти постанов про скасування голосувань і не приймуть щодо них рішення. Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня вночі прийняла закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб.