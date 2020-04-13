Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

4015 52
Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

Верховна Рада України розглянула і відхилила постанови про скасування свого рішення від 31 березня 2020 про ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Рада на позачерговому засіданні в понеділок відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 з яких зареєструвала фракція "Батьківщина", повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином підписання закону про обіг земель сільськогосподарського призначення розблоковано.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави

Як повідомлялося, відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений закон, поки народні депутати не розглянуть проєкти постанов про скасування голосувань і не приймуть щодо них рішення. Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня вночі прийняла закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 Олег Алексеев d7aa94db
Нет ничего плохого в продаже земли. Порох подтвердит. Квартиры же продаются и покупаются! Другое дело, зелёная шмаркля все это превратит в коррупционную кормушку, как было с медицинскими масками!
показати весь коментар
13.04.2020 16:30
+8 VVS UA
Здесь Порох с Зелей за одно
показати весь коментар
13.04.2020 16:20
+8 Алла Новосад 5b57f84f
Как землю продавать, так нашлось 226 голосов от зе-монокоалиции, а как мафиози Беню остановить, так у них нет голосов.
показати весь коментар
13.04.2020 16:29
Дивитись коментарі