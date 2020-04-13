Зеленський терміново збирає фракцію "Слуга народу" на закриту зустріч, - ЗМІ

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Зеленський терміново збирає фракцію "Слуга народу" на закриту зустріч, - ЗМІ

У понеділок, 13 квітня, відбудеться закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з парламентською фракцією "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL у фракції.

Зустріч запланована на 17:00, після закінчення позачергового засідання Верховної Ради.

Зеленський хоче обговорити з нардепами ситуацію з великою кількістю поправок до так званого "антиКоломойського" закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

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Топ коментарі
+23 Таня Krassss
Опять кодло собралось что бы деребанить страну и то, что от нее осталось.
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13.04.2020 16:50
+20 Ярослав Викторович
Дерибан очередной? Или конверты раздать, кто правильно проглосовал?
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13.04.2020 16:50
+20 Прощай немытая раССея
От Бени поступило окончательное предложение?.... Зеленский срочно собирает фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу, - СМИ - Цензор.НЕТ 2294
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13.04.2020 16:51
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