Зеленський терміново збирає фракцію "Слуга народу" на закриту зустріч, - ЗМІ

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У понеділок, 13 квітня, відбудеться закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з парламентською фракцією "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL у фракції.

Зустріч запланована на 17:00, після закінчення позачергового засідання Верховної Ради.

Зеленський хоче обговорити з нардепами ситуацію з великою кількістю поправок до так званого "антиКоломойського" закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко