Ще 47 медиків пішли на самоізоляцію на Дніпропетровщині через контакт з інфікованою COVID-19 колегою, - Полюхович

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На Дніпропетровщині через контакт з інфікованими колегами на самоізоляцію вирушили сто медиків.

Про це Радіо Свобода повідомила начальник відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Неля Полюхович, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, один з випадків стався в діагностичному центрі Кривого Рогу: через виявлення коронавірусу в його медпрацівниці довелось відправити на самоізоляцію 31 медпрацівника за місцем її роботи. Крім того, на самоізоляцію пішли 16 медпрацівників лікарні, де її лікували.

"Наразі в області коронавірус виявлено у двох медичних працівників", – сказала Неля Полюхович.

Станом на 13 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 60 випадків коронавірусу. В цілому на цю інфекцію вже перевірили понад тисячу жителів області.

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Нагадаємо, в райцентрі Петропавлівка через виявлення COVID-19 у медсестри первинної ланки в самоізоляцію пішли 53 її колеги.