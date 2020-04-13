Ще 47 медиків пішли на самоізоляцію на Дніпропетровщині через контакт з інфікованою COVID-19 колегою, - Полюхович

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Ще 47 медиків пішли на самоізоляцію на Дніпропетровщині через контакт з інфікованою COVID-19 колегою, - Полюхович

На Дніпропетровщині через контакт з інфікованими колегами на самоізоляцію вирушили сто медиків.

Про це Радіо Свобода повідомила начальник відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Неля Полюхович, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, один з випадків стався в діагностичному центрі Кривого Рогу: через виявлення коронавірусу в його медпрацівниці довелось відправити на самоізоляцію 31 медпрацівника за місцем її роботи. Крім того, на самоізоляцію пішли 16 медпрацівників лікарні, де її лікували.

"Наразі в області коронавірус виявлено у двох медичних працівників", – сказала Неля Полюхович.

Станом на 13 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 60 випадків коронавірусу. В цілому на цю інфекцію вже перевірили понад тисячу жителів області.

Також дивіться: Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, в райцентрі Петропавлівка через виявлення COVID-19 у медсестри первинної ланки в самоізоляцію пішли 53 її колеги.

Коронавірус і карантин
Дніпропетровщина карантин Кривий Ріг лікарі Дежржпродспоживслужба COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 18c49ed2
Все вопросы к "величайшему", который до сих пор не смог обеспечить медиков адекватными защитными средствами. Все нормальное накануне эпидемии загнали налево себе на карман. А теперь везут китайское фуфло, которое разлазится в руках от простого прикосновения.
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13.04.2020 17:06
+3 18c49ed2
Вот то, что сегодня анонсировано Степановым, как 300% доплата -- просто лапша и тупое погашение задолженности по зарплате. Повышение они хотят сбить с местных бюджетов, которые сами и ограбили.

Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 7874
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13.04.2020 17:22
+2 18c49ed2
Скорее наоборот. Без высочайшего разрешения эта афера бы не прошла.
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13.04.2020 17:07
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