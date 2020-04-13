Рада ухвалила ветований Зеленським закон про єдиний рахунок для сплати податків, виключивши норму про фіксовану маржу для торговців сигаретами

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Із закону виключено маржу для торговців сигаретами.

Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроєкт №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, президент вніс три пропозиції до цього документа. Дві пропозиції стосувалися внесення технічних правок, третьою ж пропонувалося пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону про зміни до статті 18 ЗУ "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" виключити як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу, закону України "Про ціни і ціноутворення".

Парламент також підтримав невідкладне підписання спікером Ради цього закону і негайне направлення його на підпис президенту.

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Прийнятий 4 жовтня 2019 року у другому читанні законопроєкт №1049 містив поправку, яка встановлювала фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

У відповідь на ухвалення такої законодавчої норми тютюнові виробники "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" повідомили, що розглядають можливість зменшення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України.