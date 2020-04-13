Мінекології потрібно відновити і представити системну програму захисту навколишнього середовища, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.
"Це абсолютна ганьба, коли ти ходиш без маски - штраф 17 000 гривень, а якщо ти підпалив траву і спалив гектари лісів, полів і губиш українську природу, незаконно сміття викидаєш, то штраф - 185 гривень. Це неприйнятно і, звичайно, треба піднімати за це штрафи", - зазначила вона.
За словами Геращенко, захист екології має стати пріоритетом політики держави, має бути відновлено міністерство екології, має бути представлена державна програма захисту навколишнього середовища.
"Це ненормально, коли сьогодні влада Зеленського ліквідувала міністерство екології. Захист екології - є ключовим викликом часу. Мені здається, треба відновити міністерство екології, подати системну програму захисту українського навколишнього середовища і боротьби з кліматичними аномаліями. Також велика робота повинна бути й у місцевої влади в цьому питанні. І якщо ЗМІ більше уваги приділятимуть екологічній освіті - це буде також правильно", - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо, раніше Міністерство екології та природних ресурсів об'єднали з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.