Мінекології потрібно відновити і представити системну програму захисту навколишнього середовища, - Геращенко

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Штрафи за підпал трави та інші порушення екологічного законодавства повинні бути високими, тому що шкода екології від таких правопорушень є значною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Це абсолютна ганьба, коли ти ходиш без маски - штраф 17 000 гривень, а якщо ти підпалив траву і спалив гектари лісів, полів і губиш українську природу, незаконно сміття викидаєш, то штраф - 185 гривень. Це неприйнятно і, звичайно, треба піднімати за це штрафи", - зазначила вона.

За словами Геращенко, захист екології має стати пріоритетом політики держави, має бути відновлено міністерство екології, має бути представлена ​​державна програма захисту навколишнього середовища.

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"Це ненормально, коли сьогодні влада Зеленського ліквідувала міністерство екології. Захист екології - є ключовим викликом часу. Мені здається, треба відновити міністерство екології, подати системну програму захисту українського навколишнього середовища і боротьби з кліматичними аномаліями. Також велика робота повинна бути й у місцевої влади в цьому питанні. І якщо ЗМІ більше уваги приділятимуть екологічній освіті - це буде також правильно", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Міністерство екології та природних ресурсів об'єднали з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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