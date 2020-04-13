Через ці карантинні заборони хтось піде в ЄСПЛ, і ми всі заплатимо за це зі своєї кишені, - нардеп "Голосу" Устінова

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Через ці карантинні заборони хтось піде в ЄСПЛ, і ми всі заплатимо за це зі своєї кишені, - нардеп "Голосу" Устінова

В Україні в рамках карантинних заходів зі стримування епідемії коронавірусу діє багато "безглуздих" заборон.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Одна людина, яка бігає, наприклад, лісопосадкою, - це не проблема. Я не бачила, щоб таке працювало в інших країнах, де банально забороняли людям виходити на вулицю. Закінчиться все тим, що рано чи пізно хтось піде в ЄСПЛ. І ми всі заплатимо за це зі своєї кишені", - зазначила вона.

За її словами, карантин не на місяць, а в кращому випадку на рік-півтора.

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"І ми повинні розуміти: запроваджені зараз жорсткі заходи можна буде потім "реінкарнувати" і використовувати далі. Тому що пандемія просто так не піде. Поки не буде вакцин або лікування - а це рік-півтора - ми будемо жити в стані "надзвичайної ситуації", незаконно, в обхід парламенту, запровадженої Кабінетом Міністрів", - додала нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Олександрою Устіновою читайте за посиланням.

Коронавірус і карантин
карантин Європейський суд з пр... Устінова COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 ggl chrm
У власти бандиты. Оплачивать которых придется нам. Зебилье, повторюсь, вы - идиоты.
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13.04.2020 17:24
+16 Valery Greff
Хоть кто-то начал читать Конституцию Украины. Конечно пойдёт! И отсудит хорошие деньги! Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 5056
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13.04.2020 17:25
+5 Кирилл Лещенко
Да нет - это Вы читать разучились. По-отечески поясню: она не видела не дурацких ограничений а положительного эффекта от дурацких ограничений.
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13.04.2020 17:38
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