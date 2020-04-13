Ексспівробітниця банку планувала продавати персональні дані клієнтів у Харкові, - Нацполіція

1426

Фігурантка була співробітницею банку і перед звільненням вирішила скопіювати частину клієнтської бази, а саме копії документів, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

31-річну жінку викрили в несанкціонованих діях із закритою банківською інформацією.

Жінка була була працівницею банку та мала доступ до конфіденційної інформації клієнтів банку. Перед звільненням, з корпоративної адреси фігурантка направила листи на власну електронну пошту з копіями паспортів, ІПН, податкові декларації, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунках. Зловмисниця планувала збути вказану інформацію за грошову винагороду.

Також дивіться: У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень. ВІДЕО камер спостереження

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання жінки. За результатами вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Вилучене направлено на експертизу. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію з персональними даними клієнтів банку та інформацію, що містить банківську таємницю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка обробляється в електронно – обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації). Наразі жінці вже повідомлено про підозру. Їй загрожує до 3 років ув’язнення.