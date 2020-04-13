Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія

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Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія

Ухвалені в понеділок на позачерговому засіданні Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2020 рік розраховані на період протидії епідемії коронавірусу, після його закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Всі розуміють, що цей бюджет умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Його точно переголосовуватимуть і збиратимуть заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо урізати дуже багато інших речей, якщо так буде потрібно для країни", - зазначив він.

Він запевнив, що якщо економіка країни відновиться після пандемії, то бюджет буде переглянуто у бік збільшення витрат на необхідні галузі.

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"У мене є надія, що як мінімум 30-40% від того стабілізаційного фонду, який ухвалили, повернуться у вигляді тих статей, з яких їх взяли, назад до бюджету. Можна назвати це "транзитним бюджетом карантину", він дає право уряду швидко ухвалювати рішення", - додав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
держбюджет карантин Арахамія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 саша паламарчук
Порохоботи, нам капєц! Зєприпиздентські нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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13.04.2020 17:39
+12 Scorpman Y
оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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13.04.2020 17:40
+11 wake up-UA
Зеботи вони такі...
Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9317
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13.04.2020 17:41
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