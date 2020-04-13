Носіння паспорта потрібне для перевірки людини на можливе порушення самоізоляції. Його відсутність не є приводом для штрафу, але затягує процедуру, - Геращенко

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Документи в період карантину передбачено носити для того, щоб компетентні органи могли перевіряти, чи немає цієї людини в базі даних осіб, які підписали зобов'язання про самоізоляцію. Водночас відсутність паспорта не є приводом для штрафу.

Про це повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Зараз прикордонники передають нам щодня тисячі заяв про те, що громадяни, які перетнули кордон України, зобов'язуються сидіти у себе вдома 14 днів. У поліцейські планшети завантажується ця інформація в електронному вигляді, щоб поліцейський міг перевірити. Якщо у людини немає документів, вона може назвати себе Євгеном Кузьменком чи Антоном Геращенком", - говорить він.

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Однак штраф за не носіння паспорта не передбачено.

"Якщо людина не взяла з собою документи, ми не штрафуємо цю людину. Ми просимо: зв'яжіться з дружиною чи рідними, нехай вони вам скинуть документ або фото документа. Зараз майже у всіх є смартфони", - додав заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенком читайте за посиланням.