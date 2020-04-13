Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

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У фракції "Слуга народу" достатньо голосів для ухвалення у другому читанні і в цілому законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас точно є більшість людей, які не хочуть дефолту в цій країні і голосуватимуть за законопроєкт про банки в тій редакції, в якій необхідно для отримання траншу МВФ. У нас є 226 голосів всередині нашої фракції - так сформулюємо", - підкреслив він.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.