Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

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Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" достатньо голосів для ухвалення у другому читанні і в цілому законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас точно є більшість людей, які не хочуть дефолту в цій країні і голосуватимуть за законопроєкт про банки в тій редакції, в якій необхідно для отримання траншу МВФ. У нас є 226 голосів всередині нашої фракції - так сформулюємо", - підкреслив він.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

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Топ коментарі
+22 саша паламарчук
прізвища меншості хочеться побачити.... хто там хоче дефолту.
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13.04.2020 17:53
+22 wake up-UA
Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4770
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13.04.2020 17:58
+17 саша паламарчук
В Україні оголошений режим ХЗ. ХЗ що відбувається. ХЗ хто управляє. ХЗ що можна. ХЗ що не можна. ХЗ на основі яких законів
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13.04.2020 17:55
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