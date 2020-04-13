Вогонь від спалювання сухої трави охопив 27 будівель житлового сектора в селі на Житомирщині, - ДСНС

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Поблизу села Борятин у Житомирській області пожежа від спалювання сухої трави охопила 27 будинків житлового сектора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

"О 10:50 до Служби порятунку "101" смт Романів надійшло повідомлення про займання сухої трави на полі біля с.Борятин ... З'ясувалося, що зайнялася трава на площі 2 га", - сказано в повідомленні.

Згодом, о 13:20 сильні пориви вітру змінили напрямок поширення пожежі. Вогонь фронтом 500 м поширився на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля.

Пожежу гасили 53 рятувальники і 15 одиниць техніки. Її локалізували о 14:43.

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