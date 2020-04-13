Ситуація в зоні ООС: три обстріли, втрат немає

419

Противник обстрілював позиції захисників України з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські воїни придушили вогневі провокації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Пісків у напрямку населеного пункту Веселе обстріляв позиції Об'єднаних сил із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших захисниках поблизу Павлополя ворог застосував станкові протитанкові гранатомети і кулемети крупного калібру", - сказано в повідомленні.

Захисники України жорстко придушили ворожі вогневі провокації.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Кримського. Тут ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - додали в штабі.

Дивіться також: Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів по позиціях українських воїнів на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

Українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.

"Зберігаючи контроль над обстановкою, наші воїни змусили окупантів негайно припинити будь-яку активність. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Втрат внаслідок ворожих обстрілів 13 квітня немає.

"На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується", - додали в штабі.





