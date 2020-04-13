Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП

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Серед служителів Києво-Печерської лаври вже друга смерть від початку спалаху COVID-19. Так, 12 квітня помер 47-річний ієродиякон Наум, якого госпіталізували з Києво-Печерської лаври в Олександрівську лікарню Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.

Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.

Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання і тести.

Мер Києва Віталі Кличко закликав правоохоронні органи проконтролювати забезпечення карантину монастирю.