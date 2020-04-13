Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП

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Другий померлий від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі - 47-річний монах, - УПЦ МП

Серед служителів Києво-Печерської лаври вже друга смерть від початку спалаху COVID-19. Так, 12 квітня помер 47-річний ієродиякон Наум, якого госпіталізували з Києво-Печерської лаври в Олександрівську лікарню Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.

Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.

Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання і тести.

Мер Києва Віталі Кличко закликав правоохоронні органи проконтролювати забезпечення карантину монастирю.

Коронавірус і карантин
карантин Лавра монастир смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+50 Ali Hasan
Тому, що вони відмовлялися відспівувати загиблих українців, а деякі з них воювали проти України.
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13.04.2020 18:33
+48 Лео Кот
Дмитро Корчинський
3 год ·

Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.

Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
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13.04.2020 18:31
+39 саша паламарчук
Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1435
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13.04.2020 18:23
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