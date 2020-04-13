Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко

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Оновлений закон про державний бюджет України на 2020 рік, ухвалений сьогодні Верховною Радою, передбачає пряму підтримку Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, тому що дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні витрати, передусім заробітні плати лікарів, соціальний захист, витрати на інфраструктуру", - сказав Марченко.

Міністр також підкреслив, що очікує від парламенту позитивного голосування і за так званий "банківський" законопроєкт, який прискорить отримання допомоги МВФ.

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Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.