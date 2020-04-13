Акція на підтримку Чорновол відбудеться 14 квітня під Печерським райсудом Києва

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Охочих підтримати Тетяну Чорновол просять одягати медичні маски, одноразові санітарні рукавички і брати санітайзери.

"Підтримаємо Тетяну Чорновол! Разом ми маємо захистити її від атаки реваншистів. Завтра 14.04.2020 о 13:30 збираємося з побратимами та посестрами біля входу в Печерський суд за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 (навпроти готелю Hyatt Regency Kiev). Засідання починається о 14:00", - цитирует Цензор.НЕТ пост бывшего министра и ветерана АТО Дмитрия Булатова.

Він закликав приєднуватися всіх охочих.

"Одягайте медичні маски, одноразові санітарні рукавички, кладіть у кишеню санітайзери, беріть запасний комплект переліченного вище і покажемо клоунам, як справжні українці-патріоти підтримують один одного. Будемо тримати дистанцію та вболівати за Тетяну. Не дамо знущатися над тими, хто на Майдані змінив вектор розвитку нашої країни! Разом – ми сила!" - подчеркнул Булатов.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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