Акція на підтримку Чорновол відбудеться 14 квітня під Печерським райсудом Києва

"Підтримаємо Тетяну Чорновол! Разом ми маємо захистити її від атаки реваншистів. Завтра 14.04.2020 о 13:30 збираємося з побратимами та посестрами біля входу в Печерський суд за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 (навпроти готелю Hyatt Regency Kiev). Засідання починається о 14:00", - цитирует Цензор.НЕТ пост бывшего министра и ветерана АТО Дмитрия Булатова.
Він закликав приєднуватися всіх охочих.
"Одягайте медичні маски, одноразові санітарні рукавички, кладіть у кишеню санітайзери, беріть запасний комплект переліченного вище і покажемо клоунам, як справжні українці-патріоти підтримують один одного. Будемо тримати дистанцію та вболівати за Тетяну. Не дамо знущатися над тими, хто на Майдані змінив вектор розвитку нашої країни! Разом – ми сила!" - подчеркнул Булатов.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.