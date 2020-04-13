Друге читання "антиколомойського закону" про банки відбудеться після Великодня, - Корнієнко

2361 35
Друге читання "антиколомойського закону" про банки відбудеться після Великодня, - Корнієнко

Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроєкту про банки у скороченому режимі після Великодніх свят.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок у Києві.

"Якщо ми приймемо в середу, післязавтра, зміни в регламент, а у нас є підозра, що їх заблокують постановою, як заблокували "землю" (законопроєкт про ринок землі). Нам потрібен буде тиждень, щоб розблокувати... Фактично після Великодня ми зможемо розблокувати і підписати законопроєкт про регламент. Він увійде в дію і на наступному тижні після Великодня або... на початку травня ми можемо переходити до скороченого розгляду законопроєкту про банки", - сказав Корнієнко журналістам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 Огусто
Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1228
показати весь коментар
13.04.2020 20:19
+5 ggl chrm
1. Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиационными отходами. Пожар уже достиг города Припять
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
показати весь коментар
13.04.2020 20:15
+4 Игорь Монахов
Вова, бросай это грязное дело с законом "антиБэня". Уже ж понятно что твои лавэ не катят против Бэни. Там у тебя Припять горит. У твоей банды есть возможность подзаработать на дозиметрах и йоде ...
показати весь коментар
13.04.2020 20:18
Дивитись коментарі