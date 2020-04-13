Якщо в колективі хтось захворіє COVID-19, установу або підприємство можуть закрити на карантин на 2 тижні, - КМДА

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Якщо в колективі хтось захворіє COVID-19, установу або підприємство можуть закрити на карантин на 2 тижні, - КМДА

У разі, якщо в колективі буде виявлено хворого COVID-19, щодо суб'єктів господарювання можуть запроваджуватися обмежувальні заходи терміном на 14 днів.

Таке рішення зафіксовано в протоколі № 22 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві, якщо в організованому трудовому колективі, наприклад, промислового підприємства, хтось захворів COVID-19, весь колектив (відділ, цех тощо), який теоретично міг контактувати з хворим, буде відправлено на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів на 14 днів.

Для кожного підприємства чи установи складатимуть окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання.

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Складати план і контролювати його виконання буде Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпродспоживслужби Києва та Головне управління Держпраці в Київській області.

Рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих у Києві.

Коронавірус і карантин
карантин Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 саша паламарчук
Верховна рада! ку ку!
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13.04.2020 20:52
+4 Меркава
Для начала надо бы на антитела провериться, может, они и правда у нас уже есть. Только сейчас это чревато, сам понимаешь.
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13.04.2020 21:04
+3 ВКЛ_это_мы_01
Проберись в инфекционную палату без маски, вот там точно всё продезинфицировано и нам расскажешь...
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13.04.2020 21:00
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