Криклія дезінформували, - відсторонений в.о. голови "Укрзалізниці" Марчек

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В.о. голови "Укрзалізниці" Желько Марчек, звільнення якого анонсував міністр інфраструктури Владислав Криклій, відповів на звинувачення на свою адресу.

Звинувачення Марчек прокоментував інформагентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже здивований нещодавнім інтерв'ю міністра інфраструктури для "Радіо Свобода" і наведеними прикладами, які викликали у нього недовіру до моєї роботи. Створюється враження, що мала місце дезінформація щодо реального стану речей", - зазначив Марчек.

Він прокоментував звинувачення з боку Криклія в затягуванні продажу непрофільних активів, зволіканні з реструктуризацією заборгованості та відсутності проактивної позиції щодо оптимізації діяльності компанії.

За словами Марчека, продаж непрофільних активів компанії буде можливий після зміни постанови Кабміну від 22 листопада 2017 року. Фахівці "Укрзалізниці" надали пропозиції щодо необхідних змін, і вони перебувають на розгляді Мінінфраструктури з 20 лютого, стверджує він.

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"Щодо реструктуризації кредитної заборгованості, в "Укрзалізниці" розроблено відповідну програму дій. Зокрема, вже відкрито додаткові кредитні лінії, заощаджено кошти під майбутні виплати. Міністерству інфраструктури це теж відомо", - додав Марчек.

Він заявив, що завжди готовий предметно коментувати результати діяльності "Укрзалізниці".

"Але ми маємо спілкуватися, ґрунтуючись на фактах. Офіційно ми не отримували жодних додаткових запитів із зазначених питань", - зауважив він.

Раніше міністр інфраструктури анонсував майбутнє звільнення Марчек. 7 квітня він сказав про це ТСН, 11 квітня - "Радіо Свобода".

2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желька Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. голови УЗ, від керівництва компанією.

Марчека було призначено в.о. голови "Укрзалізниці" рішенням Кабінету міністрів від 5 лютого.

3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.