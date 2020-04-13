Планується провести позачергове засідання ВР 15 квітня, - Кравчук

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Планується провести позачергове засідання ВР 15 квітня, - Кравчук

Народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися у середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.

Про це у коментарі hromadske розповіла заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, пише Цензор.НЕТ.

"Є така попередня домовленість, принаймні фракція за це проголосувала, щоб ми винесли на позачергове засідання у середу законопроєкт про регламент", — розповіла вона.

За її словами, це питання сьогодні розглядали на засіданні фракції "Слуга Народу": "Ми обговорювали можливі зміни до регламенту. Є законопроєкт, який вже пройшов перше читання, потрібно, щоб правки до другого читання розглянув комітет".

Йдеться про законопроєкт №1043 "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", який 10 вересня 2019 року ухвалили у першому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується, щоб не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, президент або Кабінет міністрів могли внести проєкт постанови Верховної Ради про скасування рішення щодо прийняття закону, постанови чи іншого акта в цілому.

Також тільки за процедурними рішеннями парламенту можуть проводити обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням за її ухвалення, виключення у цілому чи її частини.

У такому ж порядку можуть порушувати питання про розгляд пропозиції чи поправки до тексту статті законопроєкту, який ухвалили у першому читанні, якщо така правка відсутня у запропонованій головним комітетом редакції.

Планується, що це пришвидшить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих та націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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13.04.2020 21:26
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