Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС. ВIДЕО

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Загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших важливих об'єктів через пожежу немає. Радіаційний фон у Києві та області в нормі, ситуація під контролем.

Про це заявив у відеозверненні директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо повідомити і просити населення не користуватися фейковими повідомленнями, які поширюються через соціальні мережі, інформаційні ресурси. В даний час загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів у зоні відчуження немає", - сказав він.

"Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах норми", - додав Демчук.

За словами представника ДСНС, до гасіння пожеж на території зони відчуження залучено понад 400 осіб і 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки і 3 вертольоти.





Пожежна авіація скинула 460 тонн води.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не заважати рятувальникам виконувати свою роботу і забезпечувати оперативне гасіння вогнищ пожеж, що виникають на території зони відчуження", - додав Демчук.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

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