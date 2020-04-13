Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС. ВIДЕО

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Загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших важливих об'єктів через пожежу немає. Радіаційний фон у Києві та області в нормі, ситуація під контролем.

Про це заявив у відеозверненні директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо повідомити і просити населення не користуватися фейковими повідомленнями, які поширюються через соціальні мережі, інформаційні ресурси. В даний час загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів у зоні відчуження немає", - сказав він.

"Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах норми", - додав Демчук.

За словами представника ДСНС, до гасіння пожеж на території зони відчуження залучено понад 400 осіб і 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки і 3 вертольоти.


Пожежна авіація скинула 460 тонн води.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не заважати рятувальникам виконувати свою роботу і забезпечувати оперативне гасіння вогнищ пожеж, що виникають на території зони відчуження", - додав Демчук.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

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Топ коментарі
+9 Marina Kvach
Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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13.04.2020 21:42
+8 Кирилл Лещенко
когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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13.04.2020 21:35
+8 Женя-Женя
когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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13.04.2020 21:38
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