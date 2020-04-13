Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - В'ятрович

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Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - В'ятрович

Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Московська церква стала найбільшим розсадником коронавірусу в Україні. Лише в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 хворих, за добу ця кількість зросла втричі. Вже двоє монахів - 73 і 47 років - померли.

Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври.

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І це - лише верхівка айсберга.

Ніхто не застрахований від зараження. Але ієрархи церкви Московського патріархату вели пряму агітацію проти карантину, збираючи натовпи людей у Лаврі та інших храмах, тобто свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хвороби далі. Зокрема, відзначився такими закликами і скандально відомий намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який і сам тепер захворів".

Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - Вятрович 01

Коронавірус і карантин
карантин монастир Почаїв В'ятрович COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+33 Гитарист Тиркин
Срочно закрыть УПЦ МП на карантин!
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13.04.2020 21:44
+33 18c49ed2
А зачем нам карантин? Это ведь фейк. Правда, Паша Мерседес?

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2804
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13.04.2020 21:46
+28 Василий Филон
Кацапские кгб ПОПЫ пусть все повыздыхают -- но они же ТВАРИ сколько Украинского Народа позаражают !!! Гнать их НАХРЕН ЗА ПОРЕБРИК От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2617 От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8986
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13.04.2020 21:48
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