Від коронавірусу помер 40-річний монах Почаївської лаври, - В'ятрович

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Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Московська церква стала найбільшим розсадником коронавірусу в Україні. Лише в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 хворих, за добу ця кількість зросла втричі. Вже двоє монахів - 73 і 47 років - померли.

Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври.

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І це - лише верхівка айсберга.

Ніхто не застрахований від зараження. Але ієрархи церкви Московського патріархату вели пряму агітацію проти карантину, збираючи натовпи людей у Лаврі та інших храмах, тобто свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хвороби далі. Зокрема, відзначився такими закликами і скандально відомий намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який і сам тепер захворів".