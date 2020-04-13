Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Уманського про корупцію в податкових і митних органах

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Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який публічно повідомив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, а також звернувся з відповідними заявами в правоохоронні органи.

Про це Цензор.НЕТ розповіли в самому відомстві.

Кримінальне провадження було відкрито 8 квітня за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування доручено Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс генпрокурора і в СБУ. А разом із ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.

На думку Уманського, від уваги співробітників цих служб не вислизає ні копійки недоплачених податків. Як і від тих, хто працює в ДМСУ. Тому за бажання можна відстежити весь ланцюжок - організатора, "скручувальника", транзитерів і кінцевих вигодонабувачів.

"Таких схем не так багато, вони відомі і зрозумілі. Але для того, щоб їх припинити, потрібно поміняти вищий і середній ешелон у податкових і митних органах. Оскільки через контроль керівництва й інформацію, яку вони бачать, таке потурання, по суті, і відбувається. Тому зупинити ці схеми без зміни керівництва неможливо", - вважає ексміністр.

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