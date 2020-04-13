ДБР і прокуратура проситимуть суд про домашній арешт для Чорновол

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Слідчі Державного бюро розслідувань і прокуратура Київської області звернулися в Печерський райсуд Києва з клопотанням про цілодобовий домашній арешт депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Ґрати" повідомила в.о. прессекретаря обласної прокуратури Віта Блаженко.

За словами Блаженко, суд ще не призначив точної дати і часу судового засідання.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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