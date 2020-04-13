Виконком міськради Сум заборонив городянам бути присутніми на Великодніх богослужіннях у храмах і на кладовищах у поминальні дні

Як передає Цензор.НЕТ, про таке рішення повідомляється на сайті Сумської міськради 13 квітня.
"Святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня з 14-го по 21 квітня, поминальні богослужіння і заходи 26-29 квітня здійснюються релігійними організаціями на території культових споруд та прилеглої території без участі громадян", - сказано в повідомленні.
Також заборонено відвідувати кладовища городянам і священникам 19-го і 26-28 квітня.
У період відсутності богослужінь у храмі можуть бути присутніми не більше двох осіб одночасно.
Релігійним організаціям рекомендовано забезпечити трансляцію святкових богослужінь за допомогою інтернет-ресурсів або телебачення.
Суми - перше місто, яке запровадило такі обмеження.