"Спостерігаються верхові пожежі", - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі

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"Спостерігаються верхові пожежі", - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС спостерігаються верхові пожежі в с. Розсоха і с. Крива гора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"О 18.45 надійшла інформація, що в с.Розсоха триває верхова пожежа, яка прийшла з с.Старі Соколи. Також верхова пожежа спостерігається в районі с.Крива гора, що на лівому березі Прип'яті", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники погасили пожежу, яка виникла між ставком-охолоджувачем та річкою Прип'ять, а також вогонь, який дійшов до відкритого розподільного пристрою.

Спостерігаються верхові пожежі, - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі 01

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

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13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

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Спостерігаються верхові пожежі, - держагентство з управління зоною відчуження про ситуацію в Чорнобилі 02

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Топ коментарі
+3 Механизмы не работают
Дибіле, рудий ліс котрий там дійсно був і ввібрав в себе велику частку радіоактивних речовин, зарили під землю і зацементували ще при совку. Рудий лік котрий горить зараз, це ліс що виріс на місці старого лісу, він теж трохи радіоактивний але не такий і страшний.
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13.04.2020 22:37
+3 Механизмы не работают
Огнений штром? Огнений смерч? Камни с неба? Зелебобик смотри меньше кино.
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13.04.2020 22:40
+1 ptn hlo 428037f7
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13.04.2020 22:36
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