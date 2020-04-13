Шмигаль сподівається, що економічне зростання відновиться в другому півріччі

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що економічне зростання в Україні завдяки спільним зусиллям влади відновиться у другій половині року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у Фейсбуці.

"Ми віримо, що спільними зусиллями президента, Кабміну і Верховної Ради вже в другій половині року зростання економіки вдасться відновити, і це дасть можливість повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в ухваленій версії змін до держбюджету створено фонд боротьби з Covid-19, кошти якого будуть спрямовані на закупівлю медичних товарів, додаткові виплати медикам, надання грошової допомоги малозахищеним категоріям населення.

Керівник Кабміну також зазначив, що витрати МОЗ у змінах до держбюджету збільшено на 16,4 млрд грн.

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"Разом з іншими витратами, фінансування медицини зросте фактично в 1,5 рази", - додав він.

Глава уряду звернув увагу і на те, що зміни до держбюджету передбачають турботу про пенсіонерів і вразливі верстви населення - для цього витрати Пенсійного фонду збільшилися на 29,7 млрд грн.

Крім того, Шмигаль зазначив, що в бюджеті передбачено виплати з безробіття і програми підтримки малого бізнесу, і витрати Міністерства соціальної політики зросли на 19,5 млрд грн.

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