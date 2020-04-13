Кабмін розвінчав 12 міфів про зміни до держбюджету через коронавірус. ІНФОГРАФІКА

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Розгляд бюджету не можна було відстрочити, фонд боротьби з COVID-19 не скорочували, а керувати ним будуть не в ручному режимі, а за погодженням із комітетом ВР. Ці та інші міфи розвіяв Кабінет міністрів.

Відповідна інфографіка була опублікована на сторінці Кабінету міністрів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління фондом здійснюватиметься Кабміном за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету. Витрати фонду будуть прозорими і спрямовуватимуться на виключний перелік заходів: зарплати медикам, допомога безробітним і пенсіонерам, закупівлю засобів захисту", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що оновлений Держбюджет дозволить оперативно зробити додаткові закупівлі для лікарень.

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Витрати держбюджету-2020 збільшено на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). У ньому передбачили створення фонду боротьби з COVID-19 з фінансуванням 64,7 млрд грн.

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що оновлений держбюджет розраховано на пряму підтримку МВФ.