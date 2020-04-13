Кабмін розвінчав 12 міфів про зміни до держбюджету через коронавірус. ІНФОГРАФІКА

Відповідна інфографіка була опублікована на сторінці Кабінету міністрів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Управління фондом здійснюватиметься Кабміном за погодженням з Комітетом ВРУ з питань бюджету. Витрати фонду будуть прозорими і спрямовуватимуться на виключний перелік заходів: зарплати медикам, допомога безробітним і пенсіонерам, закупівлю засобів захисту", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що оновлений Держбюджет дозволить оперативно зробити додаткові закупівлі для лікарень.
Витрати держбюджету-2020 збільшено на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). У ньому передбачили створення фонду боротьби з COVID-19 з фінансуванням 64,7 млрд грн.
Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, прийняті зміни розраховано на 2-3 місяці - період протидії епідемії коронавірусу, - і після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що оновлений держбюджет розраховано на пряму підтримку МВФ.