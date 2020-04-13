Інформація про юридичне протистояння України з РФ публікуватиметься на спеціальному сайті, - Малюська

Про це заявив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"На чому сфокусуватися міністерству в умовах карантину? Правильно, на цифровізації і роботі онлайн. Тому ловіть першу ластівку: ласкаво просимо на https://lawfare.gov.ua - сайт, присвячений аналізу та опису юридичного протистояння з Російською Федерацією", - написав він.
За словами Малюськи, на ресурсі викладатимуть основну інформацію про юридичну частину гібридної війни з РФ.
Також міністр закликав фахівців із міжнародного гуманітарного права допомагати і "ділитися повідомленнями й аналітикою".