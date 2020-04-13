Макрон продовжив карантин у Франції до 11 травня

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У Франції режим карантину, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу, продовжено після 15 квітня до 11 травня.

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон у понеділок у своєму четвертому за період епідемії коронавірусу зверненні до нації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я звертаюся до вас всіх і з повною відкритістю хочу повідомити, чого ми очікуємо упродовж наступних тижнів і місяців. Так, надія є. Але у цій битві ще нічого не виграно. Лікарні перевантажені… І епідемія все ще не контрольована. Ми повинні продовжувати докладати зусилля для припинення поширення цього вірусу та порятунку життів. Тому ми повинні дотримуватися режиму карантину до 11 травня", - заявив Макрон.

Він подякував громадянам за дотримання обмежень в умовах епідемії.

Макрон визнав, що подальші тижні у протидії епідемії будуть дуже важкими, у тому числі в економічній сфері. Він додав що упродовж цього періоду країна готуватиметься до життя у період після епідемії.

При цьому президент Франції відзначив, кордони із країнами, які не є членами ЄС, залишаться закритими до спеціального розпорядження.

Водночас після 11 травня в країні поступово будуть відкриватися дитячі садки і загальноосвітні навчальні заклади.

Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2 673 за добу); 14 997 людей померли (574 упродовж доби); 6 821 особа перебуває в реанімації; 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

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