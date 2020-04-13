Окупанти можуть "націоналізувати" в Криму майже 10 тисяч ділянок, які належать українцям

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Громадянам України належать 9747 земельних ділянок на території окупованого Криму. 20 березня президент РФ Путін заборонив усім, окрім громадян Росії, володіти землею в більшості районів півострова.

Кількість земельних ділянок на півострові, що належать громадянам України, підрахував окупаційний "Держкомреєстр Криму", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"За даними Росреєстру, понад 11,5 тисячі земельних ділянок у Криму на прикордонних територіях Росії належать іноземцям. У цьому списку не враховувалися території Сімферополя, Джанкоя і Красноперекопська, а також Білогірського, Красногвардійського і Первомайського районів. Примітно, що така велика цифра - це тільки ті ділянки, які на даний момент вже оформлено згідно з російським законодавством", - сказано в повідомленні.

Держкомреєстр стверджує, що до власників нерухомості на півострові увійшли громадяни 55 країн: України, Білорусі, Німеччини, Казахстану Узбекистану, Ізраїлю, Литви, Австралії, В'єтнаму, ОАЕ, Саудівської Аравії та інших країн.

20 березня президент РФ Володимир Путін розширив перелік територій, земельні ділянки яких не можуть бути у власності в "іноземців" і "зарубіжних юридичних осіб". До списку увійшла більшість районів окупованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія й інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони окупованого Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський. Ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадівська сільська рада в Нахімовському районі Севастополя.

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У представництві президента України в АРК указ Путіна щодо землі в Криму назвали "військовим злочином". А в Прокуратурі Автономної Республіки Крим нададуть правову оцінку цьому факту.

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що указ Путіна з приводу права власності на землю в окупованому Криму стане "черговою катастрофою" для кримськотатарського народу.

Євросоюз заявив, що не визнає указ Путіна, який забороняє іноземцям володіти землею в окупованому Криму. У посольстві США вважають, що указ підсилює основу для міжнародних санкцій.