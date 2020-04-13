На 10-й день пожежі в Чорнобилі Зеленський вирішив розібратися в ситуації

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Президент Володимир Зеленський заслухає у вівторок, 14 квітня доповідь голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна про пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з приводу пожеж. Висновки не змусять себе чекати. Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - написав Зеленський.

Президент запевнив, що уважно стежить за ситуацією в Чорнобильській зоні і подякував пожежникам за мужність.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

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13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

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Увечері 13 квітня в ДСНС повідомили, що в зоні відчуження навколо ЧАЕС пішов дощ, але прогнозувати, коли погасять пожежу, поки рано.