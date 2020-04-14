51 народний депутат підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова, - Ірина Геращенко. ДОКУМЕНТ

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Депутати поставили підписи під заявою з вимогою припинити дискредитацію Революції Гідності і відправити колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова у відставку з посади заступника голови ДБР.

Про це народний депутат Ірина Геращенко написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки 51 депутат зважився поставити підпис під заявою про репресії проти Тетяни Чорновол з вимогою відставки адвоката Януковича Бабікова. Ми дякуємо кожному, хто підписався, усвідомлюючи нашу спільну відповідальність зупинити реванш", - написала вона.

У тексті заяви сказано, що "кримінальна справа проти Тетяни Чорновол - це спроба атакувати і перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність, це - вимагання влаштувати російське судилище над усіма учасниками Майдану, це - промовиста ознака реваншу, це - черговий замах на геополітичний курс й історичний вибір України, на наше прагнення відстояти незалежність від Москви, вступити в Європейський Союз і НАТО".

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Автори заяви вимагають, серед іншого, припинити політичні переслідування учасників Майдану, звільнити Олександра Бабікова з посади першого заступника директора ДБР і звільнити співробітників Держбюро і Генпрокуратури, причетних до фабрикації справи проти Тетяни Чорновол.

Серед тих, хто підписався під заявою, крім депутатів "ЄС", член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець, позафракційний депутат Оксана Савчук, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, 2 нардепи від "Слуги народу" - Святослав Юраш та Ірина Верещук та інші.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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