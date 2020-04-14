Якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець усі досягнення карантину, - Ляшко

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Сил поліції та епідеміологів не вистачить, щоб "закрити всі храми і закрити всіх людей". Розраховувати доводиться лише на свідомість людей. Від того, як українці проведуть Великдень, залежатиме скасування карантинних обмежень.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми спілкувалися з Радою церков, ми говорили з усіма главами церков про те, чи потрібно зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень. Дані, які в нас є, кажуть, що не так багато було порушень у церквах. Були поодинокі порушення, коли вірян допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. Це призводить до того, що були тісні контакти, і це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності на COVID-19", - сказав Ляшко.

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Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

"Не вистачить жодних сил ані поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей. Ще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень удома, всі релігійні обряди провести вдома, адже так легко зруйнувати в кінці карантинних заходів все те , чого ми досягли, а ми досягли багато чого", - сказав він.

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Ляшко підкреслив, що рішення про вихід з карантину буде ухвалюватися згідно із ситуацією, яка складеться на 24 квітня.

"Маркерна точка - це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію, це якраз 5-7 день після Великодня, ми побачимо чи є у нас сплеск після святкування цього свята" - сказав він.

Ляшко зазначив що нині Україна може проводити близько 30 тис. тестів на тиждень, у разі необхідності ця кількість може бути збільшена.

При цьому потужності системи охорони здоров'я можуть дозволити не більше 3,5 тис. одночасного перебування пацієнтів з різними захворюваннями в відділеннях інтенсивної терапії.