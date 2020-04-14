За "дякую Путіну" платять 200 євро: італійцям пропонують заробити на відео з подяками Росії, - La Repubblica

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За "дякую Путіну" платять 200 євро: італійцям пропонують заробити на відео з подяками Росії, - La Repubblica

Росіяни, які живуть в Італії, пропонують своїм знайомим італійцям розповісти в соцмережах, як вони вдячні Росії та Путіну за гуманітарну допомогу. За відео платять 200 євро, за текст - менше.

Про це пише італійська газета La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, росіяни розсилають пропозицію знайомим через WhatsApp. У тексті зазначено, що загалом потрібно близько 15 італійців, які подякували б Росії та Путіну за допомогу в боротьбі з коронавірусом. А замовником виступає якесь російське ЗМІ.

Подяки італійцям пропонують розміщувати у Twitter, Facebook або Instagram. За відео нібито готові заплатити 200 євро, за фотозвіт або просто текст - менше.

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До пропозиції, яку розсилають у WhatsApp, прикріплено коротке відео з соцмережі TikTok - зразок того, що потрібно зробити. La Repubblica змогла зв'язатися з італійською дівчиною, яка в ньому знялася. І та зізналася, що справді зробила це за гроші. Тільки заплатили не їй, а її бойфренду, і не 200, а лише 20 євро.

Посольство РФ в Італії заявляє, що це провокація. За словами російських дипломатів, їм не потрібні проплачені подяки, адже вони і так щодня отримують сотні дзвінків, листів і щире "дякую" від простих італійців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

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Топ коментарі
+48 вит сид 7b543f31
спасибо хуйлу, что я не москаль. где мои 200е? За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 3684
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14.04.2020 01:26
+33 Денис Гаврилюк
По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

Тада. Посольства Роиси последние 10 лет - это места выражения искренней "благодарности".
В Турции однажды даже лично послу РФ за Сирию спасибо сказали. Абсолютно бесплатно, кстати.
За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 310
Источник: https://censor.net.ua/n3188825
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14.04.2020 01:34
+28 Сергей Трофимов 7c913dc7
За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 5808
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14.04.2020 01:29
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