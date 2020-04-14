Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Бійці ЗСУ втримали оборону і дали гідну відсіч агресору, - штаб

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13 квітня збройні формування Російської Федерації, вчергове порушуючи взяті на себе зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню, сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

"По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 мм.

Позиції Об’єднаних сил біля Пісків противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Проти наших захисників поруч із Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

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В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч із селом Кримське.

"Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів 13 квітня не було.

Упродовж минулої доби наші захисники, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів", - повідомили в пресцентрі ОС.

За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Також повідомляється, що від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню: "Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру – поруч із Красногорівкою. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися".

"Втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в штабі.



