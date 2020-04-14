Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося

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Трамп про поширення коронавірусу у США: Ситуація розвивається краще, ніж очікувалося

Кількість нових зареєстрованих випадків зараження коронавірусом на території США знижується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на пресконференції в Білому домі американський президент Дональд Трамп.

"Америка робить суттєво важливі успіхи в боротьбі з вірусом. Протягом вихідних кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження знижувалася, знижувалася на території всієї країни", - заявив американський лідер.

Трамп зазначив, що "зменшується кількість необхідних госпіталізацій в осередках поширення інфекції: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган і Луїзіана".

"Це доказ того, що застосована стратегія боротьби проти вірусу працює. Це означає, що американці дотримуються визначених вимог. Неймовірно, що вони зробили", - заявив президент США.

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Трамп підкреслив, що на цей момент ситуація розвивається краще, ніж очікувалося.

Американський лідер подякував за ці успіхи співробітникам системи охорони здоров'я, "які були разом з нами із самого початку".

Станом на 13 квітня США продовжують посідати перше місце у світі і за зареєстрованими випадками коронавірусу, і за летальними випадками внаслідок зараження COVID-19. Там зафіксовано майже 600 тис. пацієнтів з COVID-19 і 23,3 тис. летальних випадків. Повністю вилікувалися близько 36 тис. пацієнтів.

Коронавірус і карантин
карантин США Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 кацахол
О, а чому той сайтик пін-код від банківської картки та ідентифікаційний код не вимагає?
Передай братві, недопрацювала.
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14.04.2020 07:44
+2 Ali Hasan
По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19. Там зафиксировано почти 600 тыс. пациентов с COVID-19 и 23,3 тыс. летальных исходов. Полностью вылечились около 36 тыс. пациентов. Источник: https://censor.net.ua/n3188829
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Трампу треба було би говорити обережніше про "кращий розвиток ситуації", якщо була така кількість летальних випадків від короновірусу.
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14.04.2020 07:37
+2 кацахол
Тим часом до ВІЛ-дисидентів додалися Свідки геноциду Гейтса.
Що саме цікаве- контори обох інтернет-рухів знаходяться у Москві.
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14.04.2020 07:42
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