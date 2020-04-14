Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

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Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Від завтра моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринку, буде визнана такою, що втратила чинність", - заявив він.

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За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

Проте було виявлено низку порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову.

"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар.

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Нагадаємо,31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.

Коронавірус і карантин
карантин ринок Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+29 саша паламарчук
То вивіски поміняйте, не Ринок, а ломбард. і всьо Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 554
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14.04.2020 08:17
+13 Павел Довженко
Вот такое бесит, то разрешат то запретят, кто оплатит убытки тем у кого товар испортится.
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14.04.2020 08:20
+11 Valdzhu
Смешно. В Мариуполе как раз сегодня планировали ОТРЫТЬ рынки. Один ляшко заменил целую систему санэпиднадзора в стране. Такое возможно только в краю непуганных идиотов.
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14.04.2020 08:21
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