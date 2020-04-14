Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Про це Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Від завтра моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринку, буде визнана такою, що втратила чинність", - заявив він.
За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.
Проте було виявлено низку порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову.
"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку має забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар.
Нагадаємо,31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.