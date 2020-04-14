Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

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Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

До гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 рятувальник особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 13 квітня здійснено 227 скиди – 538 т води)", - повідомили ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Компанія "Чорнобиль ТУР" зібрала допомогу рятувальникам, які вже 11-й день борються з пожежею в Зоні відчуження. ФОТО

Пожежі в зоні ЧАЕС
пожежа Чорнобиль зона відчуження ДСНС
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Топ коментарі
+4 ggl chrm
"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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14.04.2020 08:54
+4 Oljik
Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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14.04.2020 09:08
+4 Oljik
На Вашому місці актуальніше помовчати.
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14.04.2020 09:10
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