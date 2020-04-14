Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська

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Найближчим часом в Україні стане можливим лікування COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"З нуля доводиться робити все - вчитися правильно вести хворих згідно з нашим основним принципом "не нашкодь", аналізувати свій і весь світовий досвід, впроваджувати нові інструментальні методи діагностики в практику, щоб поліпшити якість надання медичної допомоги і тим самим запобігти необхідності в крайніх малоефективних заходах, читати лекції, писати статті, нормативні документи для того, щоб навчити і захистити наших лікарів тощо", - написала вона.

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Крім того, вона додала, що незабаром в Україні стане доступним лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав: "У мене, друзі, є для вас чудова новина - скоро у нас буде можливість детекції антитіл у перехворілих COVID-19 методом ІФА і, значить, ми зможемо швидко розширити наші терапевтичні можливості для важких хворих плазмою реконвалесцентів .... і я дуже рада, що це будуть наші, українські тест-системи ... Так що йдемо в ногу з часом і зробимо все, щоб ми з вами пережили цей важкий час з мінімальними втратами".

"Вдячна всім тим, хто поруч. Разом - ми сила", - додала Голубовська.