Одним з елементів виходу з карантину буде тестування на антитіла, - Ляшко

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Серед заходів, спрямованих на вихід із карантину, буде впровадження нового виду тестування - ІФА (імуноферментний аналіз).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми розробляємо кроки, як потрібно в подальшому виходити з карантину. Один з цих методів - запровадження нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл, що підтверджують, перехворіла людина, чи ні. Бо багато людей перехворіє з так званим безсимптомним носійством", - розповів він.

За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, яке це буде навантаження на систему державних лабораторій, тому проводили перемовини з бізнесовими мережами, які готові взятися за це тестування.

"Я думаю, коли з’являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо цю методику, і це буде один з елементів виходу з карантину", - додав він.

Крім того, Ляшко зазначив, що зараз також вивчається практика, набута Китаєм під час виходу з карантину.

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