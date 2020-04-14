На ранок 14 квітня зафіксовано 270 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 3372, померли 98 осіб, 119 - одужали, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
Надо чтобы Ляшко по состоянию в секте вёл отдельную статистику