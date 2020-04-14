Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК

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Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів пояснив, що вважається громадським місцем і де українцям потрібно носити медичну маску або респіратор для запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться в повідомленні.

Також це:

  • ліфти і таксофони;
  • приміщення та території закладів охорони здоров’я;
  • приміщення та території навчальних закладів;
  • дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • під’їзди житлових будинків;
  • підземні переходи;
  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
  • приміщення закладів ресторанного господарства;
  • приміщення об’єктів культурного призначення;
  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

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Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:

  • вулиці,
  • закриті спортивні споруди,
  • сквери, парки,
  • всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Зокрема, в Києві до них зараховано зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви і 50-метрову зону навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

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Коронавірус і карантин
Кабмін карантин маска COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+23 Дмитрий Ч
Могли сказать проще: "общественное место", это все за пределами вашей квартиры
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14.04.2020 09:48
+15 valentyna 7f6f0f14
маски должны носить только группы риска и то на свое усмотрение. Навязывать и делать с этого закон и есть противозаконно. Ровно как жесткий карантин при котором возникает много других проблем, как финансовых так и бытовых. Лечим одно а калечим все
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14.04.2020 09:48
+9 Кирилл Лещенко
это для них слишком честно.
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14.04.2020 09:51
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