Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК

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Кабінет Міністрів пояснив, що вважається громадським місцем і де українцям потрібно носити медичну маску або респіратор для запобігання поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться в повідомленні.

Також це:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

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Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:

вулиці,

закриті спортивні споруди,

сквери, парки,

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Зокрема, в Києві до них зараховано зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви і 50-метрову зону навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

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