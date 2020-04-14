Громадське місце: Кабмін пояснив, де потрібно носити медичну маску. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів пояснив, що вважається громадським місцем і де українцям потрібно носити медичну маску або респіратор для запобігання поширенню COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони", - йдеться в повідомленні.
Також це:
- ліфти і таксофони;
- приміщення та території закладів охорони здоров’я;
- приміщення та території навчальних закладів;
- дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- під’їзди житлових будинків;
- підземні переходи;
- транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
- приміщення закладів ресторанного господарства;
- приміщення об’єктів культурного призначення;
- приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
- стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.
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Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:
- вулиці,
- закриті спортивні споруди,
- сквери, парки,
- всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).
Зазначається, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
Зокрема, в Києві до них зараховано зупинки громадського транспорту та 50-метрову зону навколо них, церкви і 50-метрову зону навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торговельні ряди і ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
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